Кто выступает налоговым агентом по доходу в виде возмещения морального вреда — разъяснение

Работодатель, который на основании постановления исполнителя удерживает из фактического заработка работника суммы возмещения морального вреда и перечисляет их на счет исполнительной службы для последующей выплаты взыскателю, выступает налоговым агентом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, кто выступает налоговым агентом по доходу, начисленному в пользу взыскателя — физического лица, в виде возмещения морального вреда.

Условия взыскания с заработной платы должника регулируются разд. IX Закона Украины от 02.06.2016 №1404-VIII «Об исполнительном производстве».

О взыскании с заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника исполнитель выносит постановление, которое направляется для исполнения предприятию, учреждению, организации, физическому лицу, физическому лицу — предпринимателю, которые выплачивают должнику соответствующие доходы (п. 3 ст. 68 разд. IX Закона №1404).

Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разд. IV Налогового кодекса Украины (далее — НКУ), согласно пп. 163.1.1 которого объектом налогообложения резидента является общий месячный (годовой) облагаемый доход.

В соответствии с пп. «а» пп. 164.2.14 НКУ доход в виде неустойки (штрафов, пени), возмещения материального или нематериального (морального) вреда включается в общий месячный (годовой) облагаемый доход налогоплательщика, кроме сумм, которые по решению суда направляются на возмещение убытков, причиненных налогоплательщику в результате причинения материального вреда, а также вреда жизни и здоровью, а также возмещений морального вреда в размере, определенном решением суда, но не выше четырехкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, или в размере, определенном законом.

Кроме того, доходы, определенные ст. 163 НКУ, являются объектом налогообложения военным сбором (пп. 1 пп. 1.2 п. 16-1 разд. XX НКУ).

Начисление, удержание и уплата (перечисление) налога на доходы физических лиц и по признаку дохода «120».

Учитывая изложенное, работодатель, который на основании постановления исполнителя удерживает из фактической заработной платы работника суммы возмещения морального вреда и перечисляет их на счет исполнительной службы для дальнейшей выплаты взыскателю — физическому лицу, выступает налоговым агентом по налогообложению и отражению в Расчете такого дохода.

При этом в приложении 4ДФ к Расчету доход в виде нематериального (морального) вреда, независимо от его размера, отражается по признаку дохода «120» с указанием регистрационного номера учетной карточки взыскателя.

Военный сбор в бюджет осуществляется в порядке, установленном ст. 168 и пп. 1.4 п. 16-1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Налоговый агент, понятие которого приведено в пп. 14.1.180 НКУ, который начисляет (выплачивает, предоставляет) облагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог на доходы физических лиц с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога 18%, установленную в ст. 167 НКУ, и военный сбор по ставке 5% объекта налогообложения, определенного пп. 1.2 п. 16-1 разд. 10 разд. XX НКУ (пп. 1 пп. 1.3 п. 16-1 разд. 10 разд. XX НКУ).

Согласно пп. «б» п. 176.2 НКУ лица, которые согласно НКУ имеют статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса обязаны подавать в сроки, установленные НКУ для налогового месяца, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, в контролирующий орган по основному месту учета.

Расчет подается только в случае начисления сумм указанных доходов налогоплательщику — физическому лицу налоговым агентом в отчетном периоде.

Форма Расчета и Порядок заполнения и подачи налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса утверждены приказом Минфина от 13.01.2015 №4 с изменениями и дополнениями.

Согласно Справочнику признаков доходов физических лиц, приведенному в приложении 2 к Порядку, доход в виде неустойки (штрафов, пени), возмещения материального или нематериального (морального) вреда, начисленный согласно пп. 164.2.14 НКУ, отражается в приложении 4ДФ «Сведения о суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога на доходы физических лиц и военного сбора» к Расчету по признаку дохода «120».

Учитывая изложенное, работодатель, который на основании постановления исполнителя удерживает из фактической заработной платы работника суммы возмещения морального вреда и перечисляет их на счет исполнительной службы для дальнейшей выплаты взыскателю — физическому лицу, выступает налоговым агентом по налогообложению и отражению в Расчете такого дохода.

При этом в приложении 4ДФ к Расчету доход в виде нематериального (морального) вреда, независимо от его размера, отражается по признаку дохода «120» с указанием регистрационного номера учетной карточки взыскателя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.