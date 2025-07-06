Хто виступає податковим агентом щодо доходу у вигляді відшкодування моральної шкоди — роз’яснення

Роботодавець, який на підставі постанови виконавця утримує із фактичного заробітку працівника суми відшкодування моральної шкоди і перераховує їх на рахунок виконавчої служби для подальшої виплати стягувачу, виступає податковим агентом.

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Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, хто виступає податковим агентом щодо доходу, нарахованого на користь стягувача – фізособи, у вигляді відшкодування моральної шкоди.

Умови звернення стягнення на заробітну плату боржника регулюються розд. ІХ Закону України від 02.06.2016 №1404-VIII «Про виконавче провадження».

Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі – підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи (п. 3 ст. 68 розд. ІХ Закону №1404).

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розд. IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), згідно з пп. 163.1.1 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Відповідно до пп. «а» пп. 164.2.14 ПКУ дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю, а також відшкодувань моральної шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, або в розмірі, визначеному законом.

Крім того, доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1 пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб і за ознакою доходу «120».

Враховуючи викладене, роботодавець, який на підставі постанови виконавця утримує із фактичного заробітку працівника суми відшкодування моральної шкоди і перераховує їх на рахунок виконавчої служби для подальшої виплати стягувачу – фізичній особі, виступає податковим агентом щодо оподаткування та відображення у Розрахунку такого доходу.

При цьому у додатку 4ДФ до Розрахунку дохід у вигляді немайнової (моральної) шкоди, незалежно від його розміру, відображається за ознакою доходу «120» із зазначенням реєстраційного номера облікової картки стягувача військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 та пп. 1.4 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Податковий агент, поняття якого наведено у пп. 14.1.180 ПКУ, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18%, визначену в ст. 167 ПКУ та військовий збір за ставкою 5% об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (пп. 1 пп. 1.3 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Згідно з пп. «б» п. 176.2 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом протягом звітного періоду.

Форма Розрахунку та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 №4 із змінами та доповненнями.

Згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб, наведеним у додатку 2 до Порядку, дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, нарахований згідно з пп. 164.2.14 ПКУ, відображається у додатку 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Розрахунку за ознакою доходу «120».

Враховуючи викладене, роботодавець, який на підставі постанови виконавця утримує із фактичного заробітку працівника суми відшкодування моральної шкоди і перераховує їх на рахунок виконавчої служби для подальшої виплати стягувачу – фізичній особі, виступає податковим агентом щодо оподаткування та відображення у Розрахунку такого доходу.

При цьому у додатку 4ДФ до Розрахунку дохід у вигляді немайнової (моральної) шкоди, незалежно від його розміру, відображається за ознакою доходу «120» із зазначенням реєстраційного номера облікової картки стягувача.

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