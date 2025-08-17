Практика судов
Звание «Мать-героиня»: сколько детей нужно, чтобы получить этот статус

07:00, 17 августа 2025
В Пенсионном фонде объяснили, какие условия присвоения звания «Мать-героиня».
Почетное звание "Мать-героиня" является признанием государством особых заслуг женщины в воспитании детей. Его могут получить родившие и воспитавшие большую семью матери, но для этого нужно соответствовать ряду условий, предусмотренных законодательством.

В Пенсионный фонд обратились с вопросом, можно ли претендовать на звание «Мать-героиня», если есть пятеро детей.

Женщина имеет право на звание «Мать-героиня», если она родила или усыновила и воспитала до 8-летнего возраста пяти и более детей. Это определено Законом Украины "О государственных наградах Украины". Обращаться за присвоением звания можно только после того, как младшему ребенку исполнится 8 лет.

Вместе со званием предусмотрено и денежное вознаграждение. Ее размер составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года. В 2025 году это – 30 280 гривен.

Согласно законодательству Украины, мать-героиня имеет право на досрочный уход на пенсию по возрасту. Такая женщина может выйти на пенсию в 50 лет, если она:

  • родила или усыновила пятерых и более детей,
  • воспитала их до 6-летнего возраста,
  • имеет не менее 15 лет страхового стажа.

