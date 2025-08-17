Практика судів
Звання «Мати-героїня»: скільки дітей потрібно, щоб отримати цей статус

07:00, 17 серпня 2025
У Пенсійному фонді пояснили, які умови присвоєння звання «Мати-героїня».
Почесне звання «Мати-героїня» є визнанням державою особливих заслуг жінки у вихованні дітей. Його можуть отримати матері, які народили та виховали велику сім’ю, але для цього потрібно відповідати низці умов, передбачених законодавством.

До Пенсійного фонду звернулися із запитанням, чи можна претендувати на звання «Мати-героїня», якщо є п’ятеро дітей.

Жінка має право на звання «Мати-героїня», якщо вона народила або усиновила та виховала до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей. Це визначено Законом України «Про державні нагороди України». Звертатися за присвоєнням звання можна лише після того, як наймолодшій дитині виповниться 8 років.

Разом зі званням передбачена і грошова винагорода. Її розмір становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року.  У 2025 році це — 30 280 гривень.

Згідно із законодавством України, мати-героїня має право на достроковий вихід на пенсію за віком. Така жінка може вийти на пенсію у 50 років, якщо вона:

  • народила або усиновила п’ятьох і більше дітей,
  • виховала їх до 6-річного віку,
  • має не менше 15 років страхового стажу.

