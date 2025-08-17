В Полтаве будут судить иностранца, который обманул женщин более чем на 2 миллиона гривен

Мужчина узнавал личные данные женщин и побуждал перечислять деньги на растаможку или доставку посылок.

В Полтаве направили в суд обвинительный акт в отношении 53-летнего иностранца, обвиняемого в серии мошенничеств, жертвами которых стали женщины из разных регионов Украины. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 2 миллиона гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что мужчина, имея вид на постоянное проживание в Украине и проживая в Полтаве, через социальные сети входил в доверие к женщинам. Он представлялся военным, врачом или волонтером из-за границы, который якобы планирует переехать в Украину. После договоренностей о совместной жизни злоумышленник придумывал истории о необходимости пересылки личных вещей, под этим предлогом узнавал персональные данные потерпевших.

После этого иностранец, уже под другим именем, звонил по телефону или писал женщинам, представляясь таможенником или курьером, и убеждал их переводить средства на «растаможку» или «доставку». Такими методами на протяжении 2023-2025 годов он обманул по меньшей мере 14 женщин.

Правоохранители задержали злоумышленника в мае этого года. Во время обысков в его квартире и квартире изъяли мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику и другие доказательства. На его имущество, включая недвижимость, наложен арест.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

