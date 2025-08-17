Практика судов
В Полтаве будут судить иностранца, который обманул женщин более чем на 2 миллиона гривен

07:36, 17 августа 2025
Мужчина узнавал личные данные женщин и побуждал перечислять деньги на растаможку или доставку посылок.
В Полтаве направили в суд обвинительный акт в отношении 53-летнего иностранца, обвиняемого в серии мошенничеств, жертвами которых стали женщины из разных регионов Украины. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 2 миллиона гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что мужчина, имея вид на постоянное проживание в Украине и проживая в Полтаве, через социальные сети входил в доверие к женщинам. Он представлялся военным, врачом или волонтером из-за границы, который якобы планирует переехать в Украину. После договоренностей о совместной жизни злоумышленник придумывал истории о необходимости пересылки личных вещей, под этим предлогом узнавал персональные данные потерпевших.

После этого иностранец, уже под другим именем, звонил по телефону или писал женщинам, представляясь таможенником или курьером, и убеждал их переводить средства на «растаможку» или «доставку». Такими методами на протяжении 2023-2025 годов он обманул по меньшей мере 14 женщин.

Правоохранители задержали злоумышленника в мае этого года. Во время обысков в его квартире и квартире изъяли мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику и другие доказательства. На его имущество, включая недвижимость, наложен арест.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Полтава

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Минюст предлагает, чтобы госрегистрация прав на основании судебного решения проводилась независимо от местонахождения недвижимости

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса — Виктор Дубовик перечислил риски законопроекта 13606.

Судам запретили обеспечивать иск путем запрета принудительного отчуждения земли в Ужгородском районе Закарпатской области – вступили в силу изменения в КАСУ

Административные суды не смогут останавливать соответствующие решения субъектов властных полномочий относительно принудительного отчуждения земли и недвижимости в Ужгородском районе.

