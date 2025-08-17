У Полтаві судитимуть іноземця, який ошукав жінок на понад 2 мільйони гривень

Чоловік дізнавався особисті дані жінок та спонукав перераховувати гроші на розмитнення чи доставлення посилок.

У Полтаві скерували до суду обвинувальний акт щодо 53-річного іноземця, якого обвинувачують у серії шахрайств, жертвами яких стали жінки з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що чоловік, маючи посвідку на постійне проживання в Україні та мешкаючи у Полтаві, через соціальні мережі входив у довіру до жінок. Він представлявся військовим, лікарем або волонтером з-за кордону, який нібито планує переїхати до України. Після домовленостей про спільне життя, зловмисник вигадував історії про необхідність пересилки особистих речей, під цим приводом дізнавався персональні дані потерпілих.

Після цього іноземець, вже під іншим ім’ям, телефонував або писав жінкам, представляючись митником чи кур’єром, і переконував їх переказувати кошти на «розмитнення» чи «доставку». Такими методами впродовж 2023–2025 років він ошукав щонайменше 14 жінок.

Правоохоронці затримали зловмисника у травні цього року. Під час обшуків у його помешканні та орендованій квартирі вилучили мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку та інші докази. На його майно, включаючи нерухомість, накладено арешт.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

