В Виннице разоблачили главу благотворительного фонда, которая вместе с сообщником продавала гуманитарные авто для ВСУ

Житель Винницы и руководитель благотворительной организации получили за реализацию автомобилей в качестве гуманитарной помощи 28 тысяч долларов — прокуратура.

В Виннице разоблачена схема незаконной продажи авто под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает областная прокуратура.

Подозрение объявили руководительнице благотворительной организации и ее сообщнику.

Следствие установило, что с февраля 2025 года житель Винницы вместе с руководительницей благотворительного фонда организовали схему ввоза транспортных средств из-за границы под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Автомобили ввозились без растаможки, но затем продавались на внутреннем рынке. Среди выставленных на продажу авто - KIA Sorento, три Mercedes-Benz ML 270, Ssang Yong Rexton и Volkswagen T5.

Стражи порядка задокументировали факт получения злоумышленниками 28 тысяч долларов за реализацию этих автомобилей. Они задержаны сразу после передачи документов и получения средств.

Во время обысков по местам жительства и деятельности фигурантов были изъяты машины, компьютерная техника и финансовая документация. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В настоящее время ведутся следственные действия с целью установления других лиц, которые могли быть причастны к схеме.

