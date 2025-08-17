У Вінниці викрито керівницю благодійного фонду, яка разом зі спільником продавала гуманітарні авто для ЗСУ

Вінничанин та керівниця благодійної організації отримали за реалізацію автомобілів як гуманітарної допомоги 28 тисяч доларів — прокуратура.

У Вінниці викрито схему незаконного продажу авто під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Підозру оголосили керівниці благодійної організації та її спільнику.

Слідство встановило, що з лютого 2025 року мешканець Вінниці разом із керівницею благодійного фонду організували схему ввезення транспортних засобів з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Автомобілі ввозились без розмитнення, але згодом продавались на внутрішньому ринку. Серед виставлених на продаж авто — KIA Sorento, три Mercedes-Benz ML 270, Ssang Yong Rexton та Volkswagen T5.

Правоохоронці задокументували факт отримання зловмисниками 28 тисяч доларів за реалізацію цих автомобілів. Їх затримано відразу після передачі документів та отримання коштів.

Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігурантів було вилучено автівки, комп’ютерну техніку та фінансову документацію. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення інших осіб, які могли бути причетними до схеми.

