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Ілон Маск створив свою Американську партію

08:14, 6 липня 2025
За словами Маска, нова партія створена для боротьби з банкрутством США, марнотратством та хабарництвом.
Ілон Маск створив свою Американську партію
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Американський мільярдер Ілон Маск заявив про заснування нової політичної партії під назвою «Американська партія», яка, за його словами, має на меті повернути свободу американцям, повідомила соціальна мережа X.

«У співвідношенні 2 до 1, якщо ви хочете нову політичну партію, ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу», – написав Маск у своєму дописі в X.

Напередодні він провів опитування у своєму профілі, запитавши, чи підтримують американці створення America Party для незалежності від двопартійної системи. За результатами, 65,4% із понад 1,2 мільйона учасників відповіли «так», а 34,6% – «ні».

Історично в США діяло близько 11 національних партій, зокрема Федералістська, Демократично-республіканська, Прогресивна та Американська Незалежна. Нова ініціатива Маска додає ще одну сторінку до політичного ландшафту країни.

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США Ілон Маск

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