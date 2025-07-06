Ілон Маск створив свою Американську партію

Американський мільярдер Ілон Маск заявив про заснування нової політичної партії під назвою «Американська партія», яка, за його словами, має на меті повернути свободу американцям, повідомила соціальна мережа X.
«У співвідношенні 2 до 1, якщо ви хочете нову політичну партію, ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу», – написав Маск у своєму дописі в X.
Напередодні він провів опитування у своєму профілі, запитавши, чи підтримують американці створення America Party для незалежності від двопартійної системи. За результатами, 65,4% із понад 1,2 мільйона учасників відповіли «так», а 34,6% – «ні».
Історично в США діяло близько 11 національних партій, зокрема Федералістська, Демократично-республіканська, Прогресивна та Американська Незалежна. Нова ініціатива Маска додає ще одну сторінку до політичного ландшафту країни.
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