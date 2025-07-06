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Будет ли призыв в армию по всей Европе, – ответил генсек НАТО Марк Рютте

09:08, 6 июля 2025
По словам Рютте, всеобщий призыв – не дело НАТО, а выбор каждой страны.
Будет ли призыв в армию по всей Европе, – ответил генсек НАТО Марк Рютте
Фото: Anadolu Ajansı
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о введении призыва в армию в Европе будет оставаться за отдельными странами, сообщило The New York Times по итогам его интервью.

Отвечая на вопрос о необходимости всеобщего призыва в Европе, Рютте отверг такую идею: «Это будут решать отдельные страны. Некоторые страны это сделают. В Финляндии уже есть призыв. Другие этого не будут делать, но в целом это будет означать выплату хороших зарплат нашим мужчинам и женщинам в униформе».

Рютте подчеркнул, что ключевой проблемой для НАТО является недостаточная мощность оборонной промышленности Альянса. «Нам просто не хватает оборонной промышленной базы для производства оружия, необходимого для того, чтобы мы могли сдерживать россиян или северных корейцев, или любого другого, кто может напасть на нас. И над этим мы сейчас работаем очень быстро», - подчеркнул он.

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НАТО Европа армия оборона

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