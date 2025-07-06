6 июля – какой сегодня праздник и главные события

6 июля Украина отмечает День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и День работников морского и речного флота, чествуя тех, кто защищает морские границы и обеспечивает работу водного транспорта. В этот день также празднуют Всемирный день кардиолога и Всемирный день поцелуя. Православная церковь чтит память святого преподобного Сисоя Великого.
В этот день родились:
1851: Иван Левинский - украинский архитектор, педагог, предприниматель и общественный деятель.
1868: Августа Кохановская - буковинская художница, этнограф и реставратор храмов польского происхождения.
1946: Сильвестер Сталлоне - американский актер, известный по ролям в культовых фильмах.
Ключевые исторические события 6 июля:
1253: Коронация Миндовга, первого короля Литвы, положившего начало монархической традиции страны.
1415: Сожжение на костре Яна Гуса, чешского реформатора и лидера протестантов.
1439: Подписание Флорентийской унии на Флорентийском соборе, что заложило основу для создания греко-католической церкви.
1483: Коронация Ричарда III, последнего короля Англии из династии Плантагенетов.
1535: Казнь Томаса Мора, английского гуманиста и лорд-канцлера, по обвинению в государственной измене.
1651: Гибель полковника Мартина Небабы в битве под Репками возле Лоева.
1687: Публикация Исааком Ньютоном труда «Математические начала натуральной философии», ставшего основой современной физики.
1785: Доллар официально становится национальной валютой США.
1809: Похищение Папы Римского Пия VII по приказу Наполеона и его вывоз в Гренобль.
1938: Во Франции проходит международная конференция по беженцам из нацистской Германии.
1957: Встреча Джона Леннона и Пола Маккартни, ставшая началом легендарной группы The Beatles.
1958: Открытие Национального экспоцентра Украины (ныне ВДНХ) в Киеве.
1994: Премьера фильма «Форрест Гамп» в США.
2005: Верховная Рада Украины принимает Кодекс административного судопроизводства.
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