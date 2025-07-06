6 июля – какой сегодня праздник и главные события

6 июля – День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и День работников морского и речного флота.

Фото: weukraine.tv

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6 июля Украина отмечает День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и День работников морского и речного флота, чествуя тех, кто защищает морские границы и обеспечивает работу водного транспорта. В этот день также празднуют Всемирный день кардиолога и Всемирный день поцелуя. Православная церковь чтит память святого преподобного Сисоя Великого.

В этот день родились:

1851: Иван Левинский - украинский архитектор, педагог, предприниматель и общественный деятель.

1868: Августа Кохановская - буковинская художница, этнограф и реставратор храмов польского происхождения.

1946: Сильвестер Сталлоне - американский актер, известный по ролям в культовых фильмах.

Ключевые исторические события 6 июля:

1253: Коронация Миндовга, первого короля Литвы, положившего начало монархической традиции страны.

1415: Сожжение на костре Яна Гуса, чешского реформатора и лидера протестантов.

1439: Подписание Флорентийской унии на Флорентийском соборе, что заложило основу для создания греко-католической церкви.

1483: Коронация Ричарда III, последнего короля Англии из династии Плантагенетов.

1535: Казнь Томаса Мора, английского гуманиста и лорд-канцлера, по обвинению в государственной измене.

1651: Гибель полковника Мартина Небабы в битве под Репками возле Лоева.

1687: Публикация Исааком Ньютоном труда «Математические начала натуральной философии», ставшего основой современной физики.

1785: Доллар официально становится национальной валютой США.

1809: Похищение Папы Римского Пия VII по приказу Наполеона и его вывоз в Гренобль.

1938: Во Франции проходит международная конференция по беженцам из нацистской Германии.

1957: Встреча Джона Леннона и Пола Маккартни, ставшая началом легендарной группы The Beatles.

1958: Открытие Национального экспоцентра Украины (ныне ВДНХ) в Киеве.

1994: Премьера фильма «Форрест Гамп» в США.

2005: Верховная Рада Украины принимает Кодекс административного судопроизводства.

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