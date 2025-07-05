В Одесі підірвали автомобіль чоловіка – фото та відео

На щастя, чоловік вижив.

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В Одесі на вулиці Варненській, стався вибух автомобіля Opel, коли до нього сідав чоловік, ймовірно, військовослужбовець, повідомили місцеві Телеграм-канали.

Попередньо, чоловік залишився живий.

За інформацією, що поширюється в соціальних мережах, постраждалий є військовослужбовцем.

СБУ кваліфікує вибух авто в Київському районі Одеси 5 липня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

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