В Одессе взорвали автомобиль мужчину – фото и видео

К счастью, мужчина выжил.

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В Одессе на улице Варненской, произошел взрыв автомобиля Opel, когда в него садился мужчина, вероятно, военнослужащий, сообщили местные Телеграм-каналы.

Предварительно, мужчина остался жив.

По информации, распространяющейся в социальных сетях, пострадавший является военнослужащим.

СБУ квалифицирует взрыв авто в Киевском районе Одессы 5 июля как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство.

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