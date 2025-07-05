В Одессе взорвали автомобиль мужчину – фото и видео

В Одессе на улице Варненской, произошел взрыв автомобиля Opel, когда в него садился мужчина, вероятно, военнослужащий, сообщили местные Телеграм-каналы.
Предварительно, мужчина остался жив.
По информации, распространяющейся в социальных сетях, пострадавший является военнослужащим.
СБУ квалифицирует взрыв авто в Киевском районе Одессы 5 июля как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство.
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