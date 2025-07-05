УЗ в 2025 году эвакуировала более 3 тысяч человек из регионов, где постоянные российские обстрелы

Укрзализныця эвакуировала тысячи женщин, детей и людей с инвалидностью.

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«Укрзализныця» продолжает эвакуацию жителей из регионов Украины, где российские войска постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру и мирные города, сообщила пресс-служба компании.

За первое полугодие 2025 года для спасения людей было задействовано 462 эвакуационных вагона. Из Запорожья, Херсона, Сум, Харькова, Днепра и Павлограда в более безопасные регионы страны перевезено 3286 пассажиров, среди которых женщины, дети, люди с инвалидностью, а также их домашние любимцы - собаки и кошки.

В пунктах прибытия эвакуированных встречают представители местной власти, волонтеры и неравнодушные граждане, которые помогают с расселением и обеспечивают необходимое для адаптации на новом месте.

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