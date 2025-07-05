УЗ у 2025 році евакуювала понад 3 тисячі людей із регіонів, де постійні російські обстріли

Укрзалізниця евакуювала тисячі жінок, дітей та людей з інвалідністю.

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«Укрзалізниця» продовжує евакуацію жителів із регіонів України, де російські війська постійно атакують цивільну інфраструктуру та мирні міста, повідомила пресслужба компанії.

За перше півріччя 2025 року для порятунку людей було задіяно 462 евакуаційні вагони. Із Запоріжжя, Херсона, Сум, Харкова, Дніпра та Павлограда до безпечніших регіонів країни перевезено 3286 пасажирів, серед яких жінки, діти, люди з інвалідністю, а також їхні домашні улюбленці – собаки та коти.

У пунктах прибуття евакуйованих зустрічають представники місцевої влади, волонтери та небайдужі громадяни, які допомагають із розселенням і забезпечують необхідне для адаптації на новому місці.

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