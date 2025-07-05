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Втеча в розстрочку – біля кордону зі Словаччиною затримали групу порушників і переправника

10:56, 5 липня 2025
23-річний закарпатець переправляв групу громадян із Донецької, Харківської та Закарпатської областей віком від 22 до 40 років.
Втеча в розстрочку – біля кордону зі Словаччиною затримали групу порушників і переправника
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
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Військовослужбовці Чопського прикордонного загону спільно з оперативниками затримали п’ятьох чоловіків поблизу міста Перечин на Закарпатті, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Групу, що прямувала до держкордону легковим автомобілем, очолював 23-річний закарпатець, який організував переправлення. Затримані – громадяни України віком від 22 до 40 років із Донецької, Харківської та Закарпатської областей. За даними слідства, переправник зв’язався з трьома «клієнтами» через спільних знайомих, а з четвертим – через соціальні мережі. Він детально проінструктував чоловіків про схему незаконного перетину кордону та мав доставити їх до межі. Вартість такої «послуги» становила від 5 до 8 тисяч доларів США, загалом зловмисники планували отримати 29 тисяч доларів. Одному з клієнтів навіть запропонували розтермінування платежу на пів року після успішного перетину.

Під час перевірочних заходів поблизу Перечина прикордонники відділу «Новоселиця» зупинили автомобіль. Спочатку затримані стверджували, що їхали до Сваляви на відпочинок, найнявши авто як таксі. Проте під час опитування всі четверо зізналися у намірі незаконно перетнути кордон.

Чотирьох порушників доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних протоколів за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України). Водія-організатора затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Слідство триває.

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Державна прикордонна служба кордон Словаччина

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