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Трамп пригрозив новими санкціями Путіну

10:02, 5 липня 2025
За словами Трампа, санкції США проти Росії жорсткіші, ніж проти будь-якої іншої країни.
Трамп пригрозив новими санкціями Путіну
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Президент США Дональд Трамп заявив, що підхід США до Росії є жорсткішим, ніж до Ірану, коментуючи свою нещодавню розмову з Путіним: «Я жорсткіший з РФ, ніж з Іраном. Ніж з будь-якою іншою країною».

«Ми багато говорили про санкції. Я би не сказав, що він їм радий. Так, йому вдавалося з ними впоратися, але це були санкції Байдена. А мої доволі жорсткі. Можливо їх введуть. Він знає це, він професіонал», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп після розмови з Путіним заявив, що не досяг з ним жодного прогресу.

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США росія санкції путін Дональд Трамп війна

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