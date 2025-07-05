США розглядають можливість надання Україні систем Patriot для захисту, – Трамп

Трамп натякнув на нові Patriot для України й розкритикував Путіна.

Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що Сполучені Штати можуть надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти захистити країну від російських атак. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста, підтвердивши продовження співпраці з Україною щодо постачання зброї та боєприпасів.

«Україні потрібні Patriot для оборони. Я не хочу, щоб гинули люди. Ми можемо їх надати. Ми розглядаємо це питання», – зазначив Трамп. Він додав, що обговорив це під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп підкреслив, що США вже надавали допомогу Україні і планують продовжувати це робити. «Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі», – сказав він.

Водночас президент США висловив невдоволення розмовою з Путіним. «Схоже, він хоче йти до кінця і просто вбивати людей. Мене це не влаштовує», – заявив Трамп.

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