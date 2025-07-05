Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

США розглядають можливість надання Україні систем Patriot для захисту, – Трамп

09:44, 5 липня 2025
Трамп натякнув на нові Patriot для України й розкритикував Путіна.
США розглядають можливість надання Україні систем Patriot для захисту, – Трамп
Фото: REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що Сполучені Штати можуть надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти захистити країну від російських атак. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста, підтвердивши продовження співпраці з Україною щодо постачання зброї та боєприпасів.

«Україні потрібні Patriot для оборони. Я не хочу, щоб гинули люди. Ми можемо їх надати. Ми розглядаємо це питання», – зазначив Трамп. Він додав, що обговорив це під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп підкреслив, що США вже надавали допомогу Україні і планують продовжувати це робити. «Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі», – сказав він.

Водночас президент США висловив невдоволення розмовою з Путіним. «Схоже, він хоче йти до кінця і просто вбивати людей. Мене це не влаштовує», – заявив Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США зброя путін Дональд Трамп війна Володимир Зеленський ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліція склала протокол на командира військової частини, бо він не вийшов протягом 15 днів зі складу адвокатського об’єднання – що вирішив суд

Суд встановив, що командир припинив адвокатську діяльність, припинив діяльність АО, припинив свої повноваження як керівника АО, щоб усунути ризики суміщення посад, і, до того ж, закон дозволяв йому вийти зі складу правління АО протягом 15 робочих днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Парадокси співбесід – як ВККС проводить співбесіди з кандидатами в апеляційні суди

Співбесіди з кандидатами в апеляційні суди іноді нагадують «рулетку», під час якої кандидати намагаються сподобатися ВККС, а деякі рішення Комісії зрозуміти поки що складно.

Видатки, які є непріоритетними, у разі розгортання альтернативного сценарію мають бути скорочені – бюджетна декларація уряду

Крім скорочення видатків у разі розгортання альтернативного сценарію, Кабмін передбачив опцію перегляду чинних податкових пільг і пропорцій розподілу окремих загальнодержавних податків між державним та місцевими бюджетами.

Новий Порядок погодження преміювання та надання матеріальної допомоги для керівників апаратів судів від Верховного Суду до місцевих судів – документ

З тексту нового Порядку погодження преміювання зникли згадки про економію фонду оплати праці та про надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи.

ВККС просить Сирського та Умєрова відпустити кандидатів в судді з числа військовослужбовців на іспит

До першого тестування, яке відбудеться вже 15 липня, допущено 232 військовослужбовця-правника.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду