Зеленський поговорив телефоном з Трампом та розкрив деталі розмови

Зеленський і Трамп під час розмови обговорили російські повітряні удари, ситуацію на фронті, спроможності оборонної промисловості та взаємні закупівлі й інвестиції.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Глава держави зазначив, що під час телефонної розмови було обговорено російські повітряні удари, ситуацію на фронті, спроможності оборонної промисловості та взаємні закупівлі й інвестиції.

Зеленський також додав, що Україна готова до спільного виробництва та прямих проектів зі США. Зокрема, це стосується дронів та відповідних технологій.

«Дуже важлива й корисна розмова з Президентом США Дональдом Трампом. Привітав Президента Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності.

Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції.

Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд.

Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій.

Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами», — наголосив Президент України.

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