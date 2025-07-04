Зеленский поговорил по телефону с Трампом и раскрыл детали разговора

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства отметил, что во время беседы обсуждались российские авиаудары, ситуация на фронте, возможности оборонной промышленности, а также взаимные закупки и инвестиции.

Зеленский также добавил, что Украина готова к совместному производству и прямым проектам с США. В частности, это касается дронов и соответствующих технологий.

«Очень важный и полезный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Поздравил Президента Трампа и весь американский народ с Днём независимости.

Мы в Украине благодарны за всю оказанную поддержку, которая позволяет нам сохранять жизни людей и нашу независимость. Мы сделали очень многое вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный, устойчивый, достойный мир. Нужна достойная мирная сделка, и Украина поддерживает американские предложения.

Сегодня мы говорили о ситуации: о российских авиаударах и шире — о ситуации на фронте. Президент Трамп хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились работать над усилением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд.

Также подробно говорили о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно важно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий.

Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнёрами», — подчеркнул Президент Украины.

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