Гоструда разъяснила, могут ли оба родителя находиться в отпуске по уходу

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, могут ли одновременно и отец находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если одному ребенку 2 года, а другому — 2 месяца.
Да, могут. Каждый ребенок является отдельным основанием для предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Для получения такого отпуска один из родителей должен предоставить свидетельство о рождении ребенка и любой официально оформленный документ, подтверждающий неиспользование указанного отпуска другим из родителей.
Ранее сообщалось, входят ли дни больничного в стаж для ежегодного дополнительного отпуска.
Также в Гоструде объяснили, можно ли уволить работника по сокращению, если он на больничном после двухмесячного предупреждения.
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