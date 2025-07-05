Держпраці роз’яснила, чи можуть обоє з батьків перебувати у відпустці для догляду

Одночасне перебування обох батьків у відпустці для догляду за різними дітьми до трирічного віку є можливим.

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи можуть одночасно мати і батько перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку якщо одній дитині 2 роки, а іншій - 2 місяця.

Так, можуть. Кожна дитина є окремою підставою для надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Для отримання такої відпустки один із батьків має надати свідоцтво про народження дитини та будь який офіційно оформлений документ, що підтверджує невикористання зазначеної відпустки іншим з батьків.

Раніше повідомлялося, чи входять дні лікарняного до стажу для щорічної додаткової відпустки.

Також у Держпраці пояснили, чи можна звільнити працівника за скороченням, якщо він на лікарняному після двомісячного попередження.

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