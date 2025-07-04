Практика судів
  1. В Україні

Мапа для ударів – киянин «зливав» Росії місця розташування ППО та критичної інфраструктури

19:55, 4 липня 2025
У Києві затримали зрадника, який передавав Росії дані про ЗСУ та ППО.
Мапа для ударів – киянин «зливав» Росії місця розташування ППО та критичної інфраструктури
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлено про підозру мешканцю столиці, який співпрацював із російськими спецслужбами, передаючи дані про військові об’єкти. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що підозрюваний через Telegram надавав ворогу точні координати та геолокаційні дані про місця дислокації військових частин Збройних Сил України в Києві. Російські замовники також отримували від нього інформацію про інші військові об’єкти, критичну інфраструктуру та розташування систем протиповітряної оборони. Загалом киянин виконав вісім розвідувальних завдань на замовлення спецслужб РФ.

Підозрюваного затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура росія війна ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС просить Сирського та Умєрова відпустити кандидатів в судді з числа військовослужбовців на іспит

До першого тестування, яке відбудеться вже 15 липня, допущено 232 військовослужбовця-правника.

Стало відомо, що передбачає законопроект Президента про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

За інформацією АТ «Укрзалізниця», правоохоронці і розвідка виявили залізничні вагони, власниками яких є юридичні особи, учасником або бенефіціаром яких є РФ, чи у яких РФ прямо чи опосередковано має частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство у будь-якій формі.

Пенсії прокурорам будуть рахувати по-новому – стала відома фінальна редакція законопроекту Галини Третьякової

Кабміну доручається до 1 грудня 2025 року підготувати законодавчі пропозиції щодо уніфікації підходів до визначення грошового забезпечення і заробітної плати прокурорів, зокрема прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та службовців правоохоронних органів.

Денис Маслов повідомив, що комітет попросив Мінфін посилити фінансування судів, ВККС та ВРП

Також Комітет просить Мінфін розглянути можливість «розмороження» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів.

Перше рішення про встановлення наявності шлюбних відносин між двома чоловіками – Деснянський райсуд Києва розповів деталі

Як зазначив суд, відмова держави визнати фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі може становити порушення їхніх прав на повагу до приватного та сімейного життя, гарантованих статтею 8 Європейської конвенції з прав людини.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси