Мапа для ударів – киянин «зливав» Росії місця розташування ППО та критичної інфраструктури

У Києві затримали зрадника, який передавав Росії дані про ЗСУ та ППО.

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Повідомлено про підозру мешканцю столиці, який співпрацював із російськими спецслужбами, передаючи дані про військові об’єкти. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що підозрюваний через Telegram надавав ворогу точні координати та геолокаційні дані про місця дислокації військових частин Збройних Сил України в Києві. Російські замовники також отримували від нього інформацію про інші військові об’єкти, критичну інфраструктуру та розташування систем протиповітряної оборони. Загалом киянин виконав вісім розвідувальних завдань на замовлення спецслужб РФ.

Підозрюваного затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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