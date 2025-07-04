Карта для ударов – киевлянин «сливал» России места расположения ПВО и критической инфраструктуры

В Киеве задержали предателя, который передавал России данные о ВСУ и ПВО.

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Сообщено о подозрении жителю столицы, который сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая данные о военных объектах. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что подозреваемый через Telegram предоставлял врагу точные координаты и геолокационные данные о местах дислокации воинских частей Вооруженных Сил Украины в Киеве. Российские заказчики также получали от него информацию о других военных объектах, критической инфраструктуре и расположении систем противовоздушной обороны. В общем киевлянин выполнил восемь разведывательных заданий по заказу спецслужб РФ.

Подозреваемого задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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