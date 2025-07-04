Стартовало декларирование для ФЛП 3 группы через Дію

ФЛП 3-й группы с 1 июля могут подавать декларацию за II квартал через Дію.

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С 1 июля физические лица - предприниматели (ФЛП) 3 группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников, могут подавать налоговые декларации за II квартал через портал «Дія», сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Процесс подачи декларации упрощен: достаточно указать доход за квартал, а система автоматически рассчитает налоги и подтянет предыдущие данные. ФЛП платят через «Дію»:

- единый налог - 5% от дохода;

- военный сбор - 1% от дохода (освобождённые от сбора указывают «0»);

- единый социальный взнос (ЕСВ) - 22% от минимальной зарплаты.

Декларацию необходимо подать до 11 августа 2025 года. В Министерстве цифровой трансформации отметили, что продолжается работа над совершенствованием услуги уплаты налогов в «Дії», чтобы сделать процесс еще более удобным. Вскоре ожидаются обновления сервиса.

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