Стартовало декларирование для ФЛП 3 группы через Дію

С 1 июля физические лица - предприниматели (ФЛП) 3 группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников, могут подавать налоговые декларации за II квартал через портал «Дія», сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Процесс подачи декларации упрощен: достаточно указать доход за квартал, а система автоматически рассчитает налоги и подтянет предыдущие данные. ФЛП платят через «Дію»:
- единый налог - 5% от дохода;
- военный сбор - 1% от дохода (освобождённые от сбора указывают «0»);
- единый социальный взнос (ЕСВ) - 22% от минимальной зарплаты.
Декларацию необходимо подать до 11 августа 2025 года. В Министерстве цифровой трансформации отметили, что продолжается работа над совершенствованием услуги уплаты налогов в «Дії», чтобы сделать процесс еще более удобным. Вскоре ожидаются обновления сервиса.
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