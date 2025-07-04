Практика судов
  1. В Украине

СБУ обнаружила китайские компоненты в беспилотниках, которыми Россия атаковала Киев

19:37, 4 июля 2025
СБУ нашла доказательства китайского следа в обломках «Гераней».
СБУ обнаружила китайские компоненты в беспилотниках, которыми Россия атаковала Киев
Фото: СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины обнаружила в беспилотниках «Герань» (российская модификация дронов «Шахед»), которыми Россия атаковала Киев в ночь с 3 на 4 июля 2025 года, компоненты китайского производства. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, крепления для катапульты запуска, найденные в обломках дронов, имеют маркировку китайской компании «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd». СБУ задокументировала эти доказательства в рамках расследования террористической атаки на украинскую столицу.

Российский удар по Киеву Служба безопасности квалифицирует как военное преступление. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас продолжается сбор доказательств и документирование преступлений российских оккупантов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 4 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего противник атаковал Украину 550 средствами воздушного нападения — 539 БпЛА и ракетами.

Фото: СБУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ россия Киев война Китай дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС просит Сырского и Умерова отпустить кандидатов в судьи из числа военнослужащих на экзамен

К первому тестированию, которое состоится уже 15 июля, допущены 232 военнослужащих-юриста.

Стало известно, что предусматривает законопроект Президента о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

По информации АО «Укрзализныця», правоохранители и разведка выявили железнодорожные вагоны, владельцами которых являются юридические лица, участником или бенефициаром которых является РФ, или в которых РФ прямо или косвенно имеет долю в уставном капитале, акции, паи, иное членство в любой форме.

Пенсии прокурорам будут рассчитывать по-новому: стала известна финальная редакция законопроекта Галины Третьяковой

Кабмину поручается до 1 декабря 2025 года подготовить законодательные предложения по унификации подходов к определению денежного обеспечения и заработной платы прокуроров, в частности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также служащих правоохранительных органов.

Денис Маслов сообщил, что комитет попросил Минфин усилить финансирование судов, ВККС и ВСП

Также Комитет просит Минфин рассмотреть возможность «размораживания» прожиточного минимума для расчета окладов судей.

Первое решение об установлении наличия брачных отношений между двумя мужчинами – Деснянский райсуд Киева рассказал детали

Как отметил суд, отказ государства признать фактические брачные отношения между однополыми лицами может составлять нарушение их прав на уважение частной и семейной жизни, гарантированных статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси