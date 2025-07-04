СБУ обнаружила китайские компоненты в беспилотниках, которыми Россия атаковала Киев

СБУ нашла доказательства китайского следа в обломках «Гераней».

Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины обнаружила в беспилотниках «Герань» (российская модификация дронов «Шахед»), которыми Россия атаковала Киев в ночь с 3 на 4 июля 2025 года, компоненты китайского производства. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, крепления для катапульты запуска, найденные в обломках дронов, имеют маркировку китайской компании «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd». СБУ задокументировала эти доказательства в рамках расследования террористической атаки на украинскую столицу.

Российский удар по Киеву Служба безопасности квалифицирует как военное преступление. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас продолжается сбор доказательств и документирование преступлений российских оккупантов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 4 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего противник атаковал Украину 550 средствами воздушного нападения — 539 БпЛА и ракетами.

Фото: СБУ

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