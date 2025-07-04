СБУ виявила китайські компоненти в безпілотниках, якими Росія атакувала Київ

СБУ знайшла докази китайського сліду в уламках «Гераней».

Фото: СБУ

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Служба безпеки України виявила в безпілотниках «Герань» (російська модифікація дронів «Шахед»), якими Росія атакувала Київ у ніч із 3 на 4 липня 2025 року, компоненти китайського виробництва. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, кріплення для катапульти запуску, знайдені в уламках дронів, мають маркування китайської компанії «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd». СБУ задокументувала ці докази в межах розслідування терористичної атаки на українську столицю.

Російський удар по Києву Служба безпеки кваліфікує як воєнний злочин. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває збір доказів та документування злочинів російських окупантів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 4 липня РФ завдала масштабного удару по Києву.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом противник атакував Україну 550 засобами повітряного нападу — 539 БпЛА та ракетами.

Фото: СБУ

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