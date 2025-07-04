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Росія завдала масштабного удару по Києву — багато постраждалих, фото

08:24, 4 липня 2025
Внаслідок ворожого удару по столиці постраждало понад 20 осіб.
Росія завдала масштабного удару по Києву — багато постраждалих, фото
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У ніч на 4 липня російські окупаційні війська завдали масштабного удару по Києву. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Станом на ранок - більше 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка», - заявив він.

Екстрені служби - ДСНС, поліція - працюють на місцях ударів.

Згодом метр столиці Віталій Кличко заявив про збільшення кількості постраждалих до 23 осіб.

«14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці», - сказав він.

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росія Київ війна

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