Трамп заявив, що не досяг жодного прогресу з Путіним та працює, щоб допомогти Україні

Трамп після розмови з Путіним заявив, що не досяг з ним жодного прогресу.

Фото: aftenposten.no

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Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо телефонної розмови з Володимиром Путіним, яка відбулася 3 червня.

«У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран. Ми також говорили про війну в Україні, і я не задоволений», – сказав він журналістам під час брифінгу в аеропорту.

Трамп зазначив, що прогресу в питанні війни в Україні досягти не вдалося.

Інших подробиць розмови президент США не розкривав.

Також Трамп заявив, що США продовжать постачати Україні зброю.

«Ми працюємо з ними, щоб допомогти їм. Ми повинні бути впевнені, що у нас самих буде достатньо (озброєнь, - ред)», - сказав Трамп.

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