Трамп заявил, что не достиг никакого прогресса с Путиным и работает, чтобы помочь Украине

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля.
«У нас был разговор. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многом, в том числе об Иране. Мы также говорили о войне в Украине, и я недоволен», – сказал он журналистам во время брифинга в аэропорту.
Трамп отметил, что достичь прогресса по вопросу войны в Украине не удалось.
Других подробностей разговора президент США не раскрыл.
Также Трамп заявил, что США продолжат поставки оружия Украине.
«Мы работаем с ними, чтобы помочь им. Мы должны быть уверены, что у нас самих будет достаточно (вооружений, – ред.)», – сказал Трамп.
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