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ДПС вдвічі скоротила блокування накладних і ризикових підприємств, — Карнаух

21:55, 3 липня 2025
Виконуюча обов'язки голови ДПС Леся Карнаух: Заблокованих накладних стало менше, ризикових підприємств — удвічі.
ДПС вдвічі скоротила блокування накладних і ризикових підприємств, — Карнаух
Фото: tax.gov.ua
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Державна податкова служба України у 2025 році скоротила кількість заблокованих податкових накладних до 0,36% та зменшила число ризикових підприємств із 27 до 13 тисяч, повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками 50 бізнес-асоціацій, пише пресслужба відомства.

Карнаух зазначила, що Міністерство фінансів схвалило пропозиції ДПС до постанови №1165, які спрощують реєстрацію накладних, підвищують ефективність автоматизованого моніторингу та зменшують адміністративний тиск. Проект змін оприлюднено для зворотного зв’язку від бізнесу.

«Мінфін погодив наші пропозиції, які ми передали у квітні. Це дозволить системно зменшувати кількість блокування податкових накладних, спростити процедуру реєстрації, підвищити ефективність автоматизованого моніторингу, мінімізувати адміністративний тиск. Вже оприлюднили цей проєкт документу, щоб мати фідбек від бізнесу», ­– додала вона.

Щодо судових рішень, ДПС виконує всі рішення, що набули законної сили, виправляючи власні помилки. Водночас Карнаух наголосила, що податкова служба відстоюватиме інтереси держави у спірних випадках і закликала платників податків дотримуватися судових рішень без затягувань.

ДПС також працює над запровадженням досудової медіації для вирішення суперечок без судового тягаря. Крім того, Карнаух доручила провести аудит усіх процесів адміністрування, щоб усунути зайві вимоги, які не регулюються законодавством, і спростити взаємодію з бізнесом.

В.о. голови ДПС підкреслила важливість діалогу з бізнес-спільнотою в регіонах.

«Доручила усім структурним підрозділам центрального апарату та регіонам провести аудит всіх процесів адміністрування, які регулюються нашими наказами або базуються виключно «на усталеній практиці». Де є можливість спрощення – робимо це. Бо якщо вимагаємо від платників подавати той чи інший папірець, який нічим не регламентується, – давайте не гаяти ні свій час, ні платників», – зазначила вона.

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податкова ДПС

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