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МЗС України викликало посла Угорщини через недружні заяви Будапешта

21:33, 3 липня 2025
Україна звинуватила Угорщину у використанні її у внутрішній політиці.
МЗС України викликало посла Угорщини через недружні заяви Будапешта
Фото: mfa.gov.ua
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Міністерство закордонних справ України запросило посла Угорщини Антала Хейзера для розмови через «недружні заяви» угорської влади, повідомила пресслужба МЗС.

Під час зустрічі заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко заявив, що правлячі політичні сили Угорщини намагаються використовувати Україну у внутрішньополітичних цілях.

«Зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими, в першу чергу для угорського народу, який, на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту», – зазначили в МЗС.

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МЗС Угорщина

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