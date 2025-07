Помер Майкл Медсен — культовий актор із фільмів Тарантіно, легенда Голлівуду

Актор Майкл Медсен помер у віці 67 років від зупинки серця.

Американський актор Майкл Медсен, відомий за ролями у фільмах Квентіна Тарантіно, був знайдений мертвим у своєму будинку в Малібу 3 липня 2025 року. Йому було 67 років. За словами менеджера актора Рона Сміта, причиною смерті стала зупинка серця, повідомляє NBC News.

Медсен, чия кар’єра тривала понад чотири десятиліття, прославився завдяки ролям у культових стрічках, зокрема у фільмах Тарантіно «Скажені пси» (1992), де він зіграв психопатичного злодія містера Блондина, та «Убити Білла 2» (2004), де втілив образ найманого вбивці Бадда. Сцена в «Скажених псах», де його персонаж танцює під пісню Stuck in the Middle With You, відрізаючи вухо полоненому, стала культовою та внесла містера Блондина до списку найкращих кінолиходіїв за версією Американського інституту кіномистецтва.

Кінокритик Роджер Еберт у рецензії на «Скажені пси» високо оцінив акторську гру Медсена, порівнюючи його з Робертом Де Ніро за «загрозливу екранну присутність». Окрім співпраці з Тарантіно, Медсен знімався у фільмах «Тельма і Луїза», «Донні Браско», «Мерзенна вісімка», «Одного разу в Голлівуді», а також у стрічці про Джеймса Бонда «Помри, але не зараз» та екранізації «Міста гріхів». Він також озвучував персонажів у відеограх, зокрема в Grand Theft Auto III, серії Dishonored та Crime Boss: Rockay City.

Медсен народився 25 вересня 1957 року в Чикаго в родині пожежника та режисера. Його сестра, Вірджинія Медсен, була номінована на премію «Оскар». Свою кар’єру він розпочав у чиказькому театрі Steppenwolf під керівництвом Джона Малковича, що привело до перших ролей у фільмах 1980-х, таких як «Військові ігри» та «Природа». Проривом став «Скажені пси», який не лише започаткував кар’єру Тарантіно, а й зробив Медсена впізнаваною зіркою.

Як пише видання, актор шкодував, що відмовився від ролі у «Кримінальному чтиві» заради зйомок у «Вайатт Ерп» із Кевіном Костнером. Проте його драматична роль у «Убити Білла 2» продемонструвала глибину акторського таланту, зобразивши трагічну долю Бадда, який із елітного кілера перетворився на викидайла.

Медсен був одружений тричі та мав шістьох дітей, серед яких актор Крістіан Медсен.

