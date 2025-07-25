Законодавцем не встановлено чіткої процесуальної форми звернення сторони до суду на усунення недоліків апеляційної скарги – ККС ВС

Суд апеляційної інстанції залишив апеляційну скаргу без руху, посилаючись на невідповідність вимог сторони захисту положенням ст. 420 КПК, оскільки зміст апеляційної скарги не містив доводів, які б слугували підставою для ухвалення судом нового виправдувального вироку.

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У КПК не встановлена форма усунення недоліків апеляційної скарги, залишеної без руху в порядку ст. 399 КПК. Таке усунення недоліків, які пов’язані з її змістом, здійснюється шляхом внесення змін чи доповнень до апеляційної скарги або шляхом подання нової апеляційної скарги. До повноважень сторони кримінального провадження належить формулювання та обґрунтування своїх вимог, які можуть бути уточнені нею під час апеляційного розгляду.

На цьому наголосив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 7 травня 2025 року по справі №759/5489/23.

Обставини справи

Місцевий суд визнав винуватим та засудив обвинуваченого за ч. 1 ст. 286 КК. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу захисника на цей вирок на підставі статей 399, 407 КПК.

У касаційній скарзі захисник зазначає, що на виконання ухвали апеляційного суду про залишення апеляційної скарги без руху, ним подано заяву про усунення недоліків, однак апеляційний суд в порушення вимог ч. 2 ст. 399 КПК повернув апеляційну скаргу через неподання стороною захисту саме апеляційної скарги з усуненими недоліками, що, на думку захисника, свідчить про надмірний формалізм, адже чинним кримінальним законодавством не визначено порядку усунення недоліків окрім того, що таке повинно відбуватися в строк, встановлений судом, без надання будь-яких додаткових формальних вимог.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що за змістом статей 396, 399 КПК законодавцем не встановлено чіткої процесуальної форми звернення сторони до суду на усунення недоліків апеляційної скарги. Натомість, як вказано у рішенні ОП ККС ВС від 20.06.2018 у справі № 303/3779/16-к, усунення недоліків апеляційної скарги, які пов’язані з її змістом, здійснюється шляхом внесення змін чи доповнень до апеляційної скарги, або шляхом подання нової апеляційної скарги.

У первісній апеляційній скарзі захисник просив скасувати вирок місцевого суду, винести рішення, яким особу виправдати, а кримінальне провадження закрити, однак суд апеляційної інстанції залишив апеляційну скаргу без руху, посилаючись на невідповідність вимог сторони захисту положенням ст. 420 КПК, оскільки зміст апеляційної скарги не містив доводів, які б слугували підставою для ухвалення судом нового виправдувального вироку.

Залишаючи апеляційну скаргу без руху, суд апеляційної інстанції у своїй ухвалі не зазначив, що стороні захисту необхідно усунути недоліки шляхом подання нової апеляційної скарги, чи у новій редакції з усуненими недоліками.

Як убачається з поданої заяви про усунення недоліків, сторона захисту, посилаючись на положення статей 407, 409 КПК, на виконання ухвали без руху змінила вимоги, викладені у первісній апеляційній скарзі та просила скасувати вирок суду першої інстанції і закрити кримінальне провадження.

З огляду на викладене, враховуючи, що кримінальним процесуальним законом не встановлена форма усунення недоліків апеляційної скарги, залишеної в порядку ч. 1 ст. 399 КПК без руху, суд апеляційної інстанції не ставив перед заявником вимоги про подання нової апеляційної скарги, ККС приходить до переконання, що суд апеляційної інстанції передчасно повернув апеляційну скаргу.

Питання про формулювання своїх вимог перед судом апеляційної інстанції та їх обґрунтування належить до повноважень сторони кримінального процесу і, з урахуванням положень статей 403, 407 КПК, може бути уточнене нею під час апеляційного розгляду кримінального провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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