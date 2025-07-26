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Обікрали підприємство на майже 40 тисяч: на Хмельниччині судили подружжя

15:41, 26 липня 2025
Суд врахував каяття та малолітніх дітей при визначенні покарання фігурантам.
Обікрали підприємство на майже 40 тисяч: на Хмельниччині судили подружжя
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Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав 32-річного жителя Шепетівщини та його 25-річну цивільну дружину винними у крадіжці, поєднаній з проникненням до іншого приміщення, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Суд призначив чоловікові 6 років позбавлення волі, жінці – 5 років, проте звільнив її від відбування покарання з випробуванням на 2 роки іспитового строку, та стягнув з обох на користь потерпілого солідарно 32 461 грн матеріальної та 10 000 грн моральної шкоди.

Щире каяття обвинувачених та активне сприяння розкриттю злочину суд визнав обставинами, що пом’якшують їм покарання. Також взяв до уваги, що на утриманні у них малолітні діти, а також позицію потерпілого, який просив суворого покарання, та прокурора, котра вважала за можливе виправлення обвинуваченої без реального позбавлення волі.

За вироком, 18 листопада 2023 року у селищі Ярмолинці цивільне подружжя через вікно проникло у приміщення підприємства, звідки у портфелі та мішку винесло майна на 38 321 грн. Кабель продали, решту – не встигли, віддали поліції.

Під час судового розгляду справи обвинувачені повністю визнали свою вину та розкаялися у вчиненому.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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суд крадіжка

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