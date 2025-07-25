Практика судів
  1. В Україні

В Україну повернули «Требник» з підписом митрополита Шептицького, втрачений під час Другої світової

19:46, 25 липня 2025
Унікальний стародрук 1844 року з підписом Шептицького знову в Україні.
В Україну повернули «Требник» з підписом митрополита Шептицького, втрачений під час Другої світової
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) віднайшла та повернула в Україну рідкісний стародрук — молитовну книгу «Требник» 1844 року, що містить особистий підпис митрополита Андрія Шептицького, видатного релігійного та громадського діяча ХХ століття. Про це повідомила пресслужба СЗРУ.

На одній зі сторінок книги збережено напис: «Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів» із підписом Шептицького. Цей запис підтверджує, що «Требник» використовувався під час канонічної візитації митрополита в селі Костенів на Львівщині.

За місцевими переказами, книга була втрачена під час Другої світової війни, коли храм у Костеневі пограбували, а частина церковного архіву була знищена або розпорошена. Доля стародруку залишалася невідомою протягом десятиліть.

СЗРУ провела складну багатоетапну операцію, щоб повернути цю унікальну історико-релігійну пам’ятку. Наразі «Требник» передано Міністерству культури та стратегічних комунікацій України.

«Повернення цього примірника з маргіналією Шептицького відновлює частину втраченого духовного спадку України. «Требник» є не лише пам’яткою друкарського й богослужбового мистецтва, а й свідченням особистої ролі митрополита в житті парафії», — зазначили в СЗРУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Доцент юридичного факультету із Запоріжжя зник в Ужгороді – колеги кажуть, що викладача «бусифікували» співробітники ТЦК, хоча він має відстрочку від мобілізації

З доцентом кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права «Запорізької Політехніки» Олексієм Тимчуком немає зв’язку, однак відомо, що він вже у військовій частині.

«Агов – двох набрали»: у Верховній Раді відреагували на те, що Єврокомісія «покарала» Україну за повільний набір суддів ВАКС

«Агов – двох набрали – у повній відповідності із рекомендаціями всіх ваших експертів»: голова комітету Верховної Ради Денис Маслов прокоментував зменшення виплати Єврокомісією за «невиконання маяку» з набору суддів Вищого антикорупційного суду.

Суд скасував наказ ТЦК про призов студента та наказ командира про зарахування до складу військової частини – але відмовився задовольнити вимогу про виключення зі списків в/ч

Суд, посилаючись на позицію Верховного Суду, відмовився задовольнити вимогу про виключення студента з відстрочкою зі списків військової частини, але скасував наказ командира про його зарахування до списків особового складу – тепер незрозуміло, на підставі чого студент служить у ЗСУ.

Виплата страхового відшкодування страховою компанією на виконання судового рішення не може розглядатися як добровільна виплата потерпілим — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що суд апеляційної інстанції безпідставно застосував положення статті 1215 ЦК, адже виплата страхового відшкодування здійснена відповідно до імперативної вимоги законодавства про виконання чинного рішення суду.

Законодавцем не встановлено чіткої процесуальної форми звернення сторони до суду на усунення недоліків апеляційної скарги – ККС ВС

Суд апеляційної інстанції залишив апеляційну скаргу без руху, посилаючись на невідповідність вимог сторони захисту положенням ст. 420 КПК, оскільки зміст апеляційної скарги не містив доводів, які б слугували підставою для ухвалення судом нового виправдувального вироку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва