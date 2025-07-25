В Україну повернули «Требник» з підписом митрополита Шептицького, втрачений під час Другої світової

Унікальний стародрук 1844 року з підписом Шептицького знову в Україні.

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Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) віднайшла та повернула в Україну рідкісний стародрук — молитовну книгу «Требник» 1844 року, що містить особистий підпис митрополита Андрія Шептицького, видатного релігійного та громадського діяча ХХ століття. Про це повідомила пресслужба СЗРУ.

На одній зі сторінок книги збережено напис: «Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів» із підписом Шептицького. Цей запис підтверджує, що «Требник» використовувався під час канонічної візитації митрополита в селі Костенів на Львівщині.

За місцевими переказами, книга була втрачена під час Другої світової війни, коли храм у Костеневі пограбували, а частина церковного архіву була знищена або розпорошена. Доля стародруку залишалася невідомою протягом десятиліть.

СЗРУ провела складну багатоетапну операцію, щоб повернути цю унікальну історико-релігійну пам’ятку. Наразі «Требник» передано Міністерству культури та стратегічних комунікацій України.

«Повернення цього примірника з маргіналією Шептицького відновлює частину втраченого духовного спадку України. «Требник» є не лише пам’яткою друкарського й богослужбового мистецтва, а й свідченням особистої ролі митрополита в житті парафії», — зазначили в СЗРУ.

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