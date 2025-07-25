OpenAI готується до масштабного оновлення — ChatGPT-5 можуть презентувати вже в серпні

OpenAI вже в серпні може презентувати GPT-5 — нову «надрозумну» модель зі здібностями до логічного мислення.

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Компанія OpenAI готується до одного з найбільших релізів у своїй історії — випуску нового покоління мовної моделі GPT-5. Про це повідомляє PhoneArena.

Чутки про запуск циркулюють вже кілька місяців, однак терміни неодноразово переносилися. Тепер, за даними джерел, реліз GPT-5 може відбутися вже на початку серпня. Цю інформацію підтвердив і генеральний директор OpenAI Сем Альтман, заявивши, що компанія «незабаром випустить GPT-5».

Ще у лютому Альтман зазначав, що нова модель об’єднає в собі багато з наявних технологій OpenAI. Однією з головних новацій може стати інтеграція так званих функцій логічного мислення (reasoning). Наразі ця можливість реалізована окремо — через модель o3, яку користувачі мають обирати вручну.

Разом із основною версією GPT-5 компанія планує також випустити легші варіанти — mini та nano. Основна модель і mini-версія будуть доступні як у застосунку ChatGPT, так і через API, тоді як nano, ймовірно, залишиться лише в API-форматі.

Крім спрощення структури продуктів для користувачів, OpenAI прагне зробити свої моделі потужнішими за рахунок об'єднання різних технологій. Основна довгострокова мета компанії — створити штучний загальний інтелект (AGI), який буде значно більш здатним, ніж сучасні мовні моделі.

Ще один очікуваний реліз від OpenAI — це відкрита мовна модель з відкритим кодом (open-weight). Після кількох відтермінувань її можуть представити вже до кінця липня — до запуску GPT-5. За попередніми оцінками, її функціональність буде близька до моделі o3 mini, зокрема в аспекті логічних можливостей. Це стане першою відкритою моделлю OpenAI з часів GPT-2, яку компанія випустила у 2019 році. Модель буде доступна через платформи на кшталт Hugging Face та Azure.

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