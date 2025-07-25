OpenAI готовится к масштабному обновлению – ChatGPT-5 могут презентовать уже в августе

OpenAI уже в августе может презентовать GPT-5 – новую «сверхумную» модель со способностями к логическому мышлению.

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Компания OpenAI готовится к одному из крупнейших релизов в своей истории — выпуску нового поколения языковой модели GPT-5. Об этом сообщает PhoneArena.

Слухи о запуске модели циркулируют уже несколько месяцев, однако сроки неоднократно переносились. Теперь, по данным источников, релиз GPT-5 может состояться уже в начале августа. Эту информацию подтвердил и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, заявив, что компания «вскоре выпустит GPT-5».

Еще в феврале Альтман отмечал, что новая модель объединит в себе множество существующих технологий OpenAI. Одним из главных нововведений может стать интеграция так называемых функций логического мышления (reasoning). Сейчас эта возможность реализована отдельно — через модель o3, которую пользователи должны выбирать вручную.

Вместе с основной версией GPT-5 компания планирует выпустить и облегченные варианты — mini и nano. Основная модель и версия mini будут доступны как в приложении ChatGPT, так и через API, тогда как nano, скорее всего, останется доступной только через API.

Помимо упрощения пользовательского интерфейса, OpenAI также стремится сделать свои модели более мощными за счет объединения различных технологий. Главная долгосрочная цель компании — создание общего искусственного интеллекта (AGI), который будет значительно более способным, чем существующие языковые модели.

Еще один ожидаемый релиз от OpenAI — открытая языковая модель с открытым кодом (open-weight). После нескольких отсрочек ее могут представить уже до конца июля — до выхода GPT-5. По предварительным данным, ее функциональность будет сопоставима с моделью o3 mini, в частности в аспекте логических возможностей. Это станет первой открытой моделью OpenAI с момента релиза GPT-2 в 2019 году. Модель будет доступна через такие платформы, как Hugging Face и Azure.

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