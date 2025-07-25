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Во Львове растратили 1,7 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий ракетного удара — двум руководителям райадминистраций объявили подозрение

14:23, 25 июля 2025
Правоохранители подозревают двух руководителей райадминистраций Львова в растрате 1,7 млн грн бюджетных средств.
Во Львове растратили 1,7 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий ракетного удара — двум руководителям райадминистраций объявили подозрение
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Во Львове двум руководителям районных администраций объявлено подозрение по делу о растрате средств, выделенных на преодоление последствий ракетных обстрелов. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Речь идет о 1,7 миллиона гривен из городского бюджета.

Исполняющий обязанности руководителя Франковской районной администрации и руководительнице Галицкой районной администрации Львова сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Следствие установило, что они безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского городского совета, выполнявшему аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара по Львову в июле 2023 года.

Отмечается, что подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других строительных материалов во время проведения ремонта крыш, несущих стен и установки новых окон в пострадавших домах.

Директору коммунального предприятия также сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах.

В настоящее время готовятся ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

СМИ сообщали об обысках во Львовском горсовете, связанных с растратой бюджетных средств, но мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городском совете нет обысков.

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Львов

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