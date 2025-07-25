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Тестирование общих знаний в сфере права для участников отбора на должности судей будет проходить с 5 по 26 августа

14:09, 25 июля 2025
К тестированию допущены 7 239 кандидатов на должности судей и действующих судей.
Тестирование общих знаний в сфере права для участников отбора на должности судей будет проходить с 5 по 26 августа
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 25 июля 2025 года объявила о проведении второго этапа квалификационного экзамена в рамках отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов. 

Согласно решению ВККС, этап тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда продлится с 5 по 26 августа.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», к этапу тестирования общих знаний в области права допущено 7239 кандидатов на должности судей и действующих судей, желающих сменить место своей работы.

Согласно утвержденному графику, тестирование состоится в следующем порядке:

- административная специализация – с 5 по 8 августа (2 632 кандидата)

- хозяйственная специализация – с 11 по 13 августа (2 237 кандидатов)

- общая специализация (гражданская и уголовная) – с 14 по 26 августа (6 754 кандидата). 

Продолжительность тестирования – 100 минут. 

Количество тестовых заданий – 100 (33 задания по общим знаниям в области права и 67 заданий по специализации суда). 

Максимально возможный балл за этот этап тестирования – 150 баллов. 

Тестирование на знание норм права, как и в случае с тестированием на знание истории украинской государственности, будет проходить по двум адресам – в здании ВККС и по ул. Васильковская, 90 

Напомним, что согласно решению ВККС, успешно преодолеть второй этап квалификационного экзамена смогут не более 4200 кандидатов на должности судей местных общих судов, 600 кандидатов на должности судей местных административных судов и 600 кандидатов на должности судей местных хозяйственных судов. 

С графиками тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации суда можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВККС

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Тестирование общих знаний в сфере права для участников отбора на должности судей будет проходить с 5 по 26 августа

К тестированию допущены 7 239 кандидатов на должности судей и действующих судей.

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