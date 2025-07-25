Тестування загальних знань у сфері права для учасників добору на посади суддів відбуватиметься з 5 по 26 серпня

До тестування допущено 7 239 кандидатів на посади суддів та діючих суддів.

Джерело фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 25 липня 2025 року оголосила про проведення другого етапу кваліфікаційного іспиту у межах добору на 1800 вакантних посад суддів місцевих судів.

Відповідно до рішення ВККС етап тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду триватиме з 5 по 26 серпня.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», до етапу тестування загальних знань у сфері права допущено 7 239 кандидатів на посади суддів та діючих суддів, які бажають змінити місце своєї роботи.

Відповідно до затвердженого графіку, тестування відбудеться у такому порядку:

- адміністративна спеціалізація – з 5 по 8 серпня (2 632 кандидата)

- господарська спеціалізація – з 11 по 13 серпня (2 237 кандидатів)

- загальна спеціалізація (цивільна та кримінальна) – з 14 по 26 серпня (6 754 кандидата).

Тривалість тестування – 100 хвилин.

Кількість тестових завдань – 100 (33 завдання із загальних знань у сфері права та 67 завдань зі спеціалізації суду).

Максимально можливий бал за цей етап тестування – 150 балів.

Тестування на знання норм права, як і у випадку з тестуванням на знання історії української державності, відбуватиметься за двома адресами – у будівлі ВККС та на вул. Васильківська, 90.

Нагадаємо, що згідно з рішенням ВККС, вдало подолати другий етап кваліфікаційного іспиту зможуть не більше 4 200 кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів, 600 кандидатів на посади суддів місцевих адміністративних судів та 600 кандидатів на посади суддів місцевих господарських судів.

З графіками тестування загальних знань у сфері права та зі спеціалізації суду можна ознайомитись нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.