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ВККС призначила кваліфікаційний іспит для учасників добору на посади суддів та діючих суддів – подробиці

16:24, 12 травня 2025
Визначені чотири етапи кваліфікаційного іспиту та прохідний бал за кожен етап
ВККС призначила кваліфікаційний іспит для учасників добору на посади суддів та діючих суддів – подробиці
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 12 травня 2025 року призначила кваліфікаційний іспит для учасників добору на вакантні посади 1 800 суддів місцевих судів, а також для вже діючих суддів, які планують змінити місце своєї роботи.

Відповідно до рішення ВККС, кваліфікаційний іспит включатиме 4 етапи:

1 етап – тестування знань з історії української державності

2 етап – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації суду

3 етап – тестування когнітивних здібностей

4 етап – виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду

Що стосується прохідного балу, то, враховуючи, що за більшість етапів іспиту необхідно набрати не менше 75% від максимально можливого бала (крім тестування когнітивних здібностей), то:

подолати перший етап іспиту (тестування знань з історії української державності) зможуть не більше 7 200 кандидатів і діючих суддів.

подолати другий етап іспиту (тестування загальних знань у сфері права) зможуть 4 200 кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів та діючих суддів, а також 600 кандидатів на посади суддів місцевих адміністративних судів і діючих суддів та 600 кандидатів на посади суддів місцевих господарських судів та діючих суддів.

подолати третій етап іспиту (тестування когнітивних здібностей) зможуть 2 800 кандидатів до місцевих загальних судів та діючих суддів, 400 претендентів на посади суддів місцевих адміністративних судів і діючих суддів, а також 400 кандидатів до місцевих господарських судів та діючих суддів. За третій етап необхідно набрати бал не нижче 55% від максимально можливого бала.

подолати четвертий етап зможуть кандидати на посади суддів та судді, які зможуть подолати бар’єр у 75% від максимального можливого бала.

Також, відповідно до рішення ВККС, у разі якщо певна кількість кандидатів або діючих суддів зможуть отримати однаковий найнижчий прохідний бал за будь який етап іспиту, то вони усі разом допускаються до наступного етапу іспиту.  

Нагадаємо, що наразі ще триває допуск кандидатів, бажаючих взяти учать у доборі на посади суддів, а також суддів, які хочуть змінити суд, до складення кваліфікаційного іспиту.

Всі етапи кваліфікаційного іспиту, за попередніми розрахунками ВККС, відбудуться влітку 2025 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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ВККС призначила кваліфікаційний іспит для учасників добору на посади суддів та діючих суддів – подробиці

Визначені чотири етапи кваліфікаційного іспиту та прохідний бал за кожен етап

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