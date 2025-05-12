До участі у доборі на посади суддів ВККС допустила ще 2340 кандидатів

9 травня відмову у допуску до кваліфікаційного іспиту також отримали 219 кандидатів на посади суддів.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегій 9 травня розглянула питання допуску до участі в доборі (до складання кваліфікаційного іспиту) 2 761 особи, з яких: 2 563 – кандидати на посаду судді, 198 – судді.

За результатами засідань Комісія вирішила допустити 2 530 осіб до складання кваліфікаційного іспиту: 2 340 кандидатів на посаду судді та 190 суддів.

До іспиту зі спеціалізації адміністративного суду допущено 912 осіб:

До іспиту зі спеціалізації господарського суду допущено 782 особи:

До іспиту зі спеціалізації загального суду допущено 2 368 осіб:

Комісією надано можливість обирати одну або декілька спеціалізацій для складання кваліфікаційного іспиту.

Відмовлено в допуску до добору (складання кваліфікаційного іспиту) 223 особам, з яких: 219 – кандидати на посаду судді і 4 – судді.

Заяви 8 осіб про допуск до добору залишено без розгляду, з яких: 4 – кандидати на посаду судді і 4 – судді.

За підсумками чотирьох днів Комісія допустила 5910 осіб до участі в доборі на посаду судді (складання кваліфікаційного іспиту). Відмовлено в допуску до добору 559 особам. Заяви 17 осіб залишено без розгляду.

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