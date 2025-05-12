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К участию в отборе на должности судей ВККС допустила ещё 2340 кандидатов

14:22, 12 мая 2025
9 мая отказ в допуске к квалификационному экзамену также получили 219 кандидатов на должности судей.
К участию в отборе на должности судей ВККС допустила ещё 2340 кандидатов
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий 9 мая рассмотрела вопрос допуска к участию в отборе (для сдачи квалификационного экзамена) 2 761 лица, из которых: 2 563 — кандидаты на должность судьи, 198 — судьи.

По результатам заседаний Комиссия приняла решение допустить 2 530 лиц к сдаче квалификационного экзамена: 2 340 кандидатов на должность судьи и 190 судей.

К экзамену по специализации административного суда допущены 912 лиц:

862 кандидата на должность судьи;
• 50 судей.

К экзамену по специализации хозяйственного суда допущены 782 лица:

• 741 кандидат на должность судьи;
• 41 судья.

К экзамену по специализации общего суда допущены 2 368 лиц:

2 200 кандидатов на должность судьи;
168 судей.

Комиссией предоставлена возможность выбрать одну или несколько специализаций для сдачи квалификационного экзамена.

Отказано в допуске к отбору (сдаче квалификационного экзамена) 223 лицам, из которых: 219 — кандидаты на должность судьи и 4 — судьи.
Заявления 8 лиц о допуске к отбору оставлены без рассмотрения, из которых: 4 — кандидаты на должность судьи и 4 — судьи.

По итогам четырех дней Комиссия допустила 5 910 лиц к участию в отборе на должность судьи (сдаче квалификационного экзамена). Отказано в допуске к отбору 559 лицам. Заявления 17 лиц оставлены без рассмотрения.

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суд судья ВККС

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