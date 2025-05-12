Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Апелляционный суд отменил штраф 3400 грн для продавца жидкости для электронных сигарет из-за недоказанности факта нарушения

21:31, 12 мая 2025
Протокол не является достаточным доказательством вины — изложенные в нем обстоятельства должны подтверждаться другими доказательствами.
Апелляционный суд отменил штраф 3400 грн для продавца жидкости для электронных сигарет из-за недоказанности факта нарушения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровно продавец избежала штрафа в размере 3400 грн из-за недоказанности нарушения, сообщает Ровенский апелляционный суд.

Апелляционный суд не согласился с выводами местного суда о доказанности вины продавщицы, которой инкриминировалось нарушение требований ч. 2 ст. 23 Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива», а также совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 КУоАП.

Удовлетворяя апелляционную жалобу защитницы лица, которое суд первой инстанции привлек к административной ответственности и отменяя обжалуемое судебное решение, апелляционный суд принял во внимание следующие обстоятельства.

В протоколе об административном правонарушении указывалось, что продавщица в одном из торговых центров Ровно осуществила продажу жидкости, которая используется в электронных сигаретах, чем нарушила ч. 2 ст. 23 Закона Украины, который запрещает розничную торговлю на территории Украины табачным сырьем, сырьем для жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и/или никотином (токсичным алкалоидом, извлечённым из табака или полученным путём химического синтеза, который соответствует товарной позиции 2939 согласно УКТ ВЭД) отдельно или в наборах.

В то же время данный протокол об административном правонарушении не раскрывает суть инкриминируемого ровенчанке правонарушения, ведь фабула протокола не содержит сведений о торговле ею жидкостями для электронных сигарет без акцизных марок или с поддельными марками, как того требует диспозиция ч. 1 ст. 156 КУоАП.

Кроме того, указанная в протоколе норма специального закона также не связана с маркировкой подакцизных товаров.

При этом суд не вправе самостоятельно изменять фабулу протокола, которая является изложением обстоятельств состава административного правонарушения, вменяемого лицу, квалифицировать её действия и самостоятельно искать доказательства виновности лица в совершении правонарушения, поскольку, действуя таким образом, суд неизбежно берёт на себя функции обвинителя, утрачивая статус независимого органа правосудия, что является нарушением ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Таким образом, протокол об административном правонарушении, составленный в отношении продавщицы, не может быть признан надлежащим доказательством в этом деле в понимании статьи 251 КУоАП, поскольку по своей правовой природе он не является самостоятельным бесспорным доказательством, а изложенные в нём обстоятельства должны быть проверены с помощью других доказательств, которые бы подтверждали вину лица, привлекаемого к административной ответственности, и не вызывали сомнений у суда.

При таких обстоятельствах Ровенский апелляционный суд пришёл к выводу, что вина ровенчанки надлежащими и допустимыми доказательствами не доказана, а обстоятельства, указанные в протоколе, «вне разумного сомнения» (решение ЕСПЧ по делу «Коробов против Украины» № 39598/03 от 21 июля 2011 года), не нашли своего подтверждения.

Более того, при вынесении местным судом обжалуемого постановления были нарушены принципы всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств, не были исследованы все фактические обстоятельства дела, что и привело к ошибочному выводу о виновности ровенчанки в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Ровно штраф / штрафы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Государственном реестре военнослужащих будут собирать и хранить данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Госспецтранспорта

Создание и функционирование Реестра военнослужащих, в том числе создание программно-технических средств Реестра, будет осуществляться за счет средств международной технической помощи и финансовой помощи международных организаций.

ВККС назначила квалификационный экзамен для участников отбора на должности судей и действующих судей – подробности

Определены четыре этапа квалификационного экзамена и проходной балл за каждый этап.

В закон о дорожном движении внесут изменения относительно перерегистрации автомобилей должниками

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о цифровизации исполнительного производства, который предусматривает изменения в закон о дорожном движении.

Суд ЕС вынесет решение по делу Pfizergate относительно того, нарушила ли Урсула фон дер Ляйен принцип прозрачности при заключении соглашения о закупке вакцин

Суд ЕС в своем решении по делу «Pfizergate» оценит, нарушила ли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен правила прозрачности при переписке с руководителем фармкомпании относительно многомиллиардного соглашения о закупке вакцин.

В Резерв+ не могут отображаться данные о нарушении воинского учета, если ТЦК не составлял ни протокола, ни постановления – позиция суда

ТЦК внес в Реестр «Оберег» данные о нарушении мужчиной воинского учета за то, что тот лично не явился в ТЦК по достижении 25 лет, но ни протокола, ни постановления ТЦК не составил.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду