Апелляционный суд отменил штраф 3400 грн для продавца жидкости для электронных сигарет из-за недоказанности факта нарушения

Протокол не является достаточным доказательством вины — изложенные в нем обстоятельства должны подтверждаться другими доказательствами.

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В Ровно продавец избежала штрафа в размере 3400 грн из-за недоказанности нарушения, сообщает Ровенский апелляционный суд.

Апелляционный суд не согласился с выводами местного суда о доказанности вины продавщицы, которой инкриминировалось нарушение требований ч. 2 ст. 23 Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива», а также совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 КУоАП.

Удовлетворяя апелляционную жалобу защитницы лица, которое суд первой инстанции привлек к административной ответственности и отменяя обжалуемое судебное решение, апелляционный суд принял во внимание следующие обстоятельства.

В протоколе об административном правонарушении указывалось, что продавщица в одном из торговых центров Ровно осуществила продажу жидкости, которая используется в электронных сигаретах, чем нарушила ч. 2 ст. 23 Закона Украины, который запрещает розничную торговлю на территории Украины табачным сырьем, сырьем для жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и/или никотином (токсичным алкалоидом, извлечённым из табака или полученным путём химического синтеза, который соответствует товарной позиции 2939 согласно УКТ ВЭД) отдельно или в наборах.

В то же время данный протокол об административном правонарушении не раскрывает суть инкриминируемого ровенчанке правонарушения, ведь фабула протокола не содержит сведений о торговле ею жидкостями для электронных сигарет без акцизных марок или с поддельными марками, как того требует диспозиция ч. 1 ст. 156 КУоАП.

Кроме того, указанная в протоколе норма специального закона также не связана с маркировкой подакцизных товаров.

При этом суд не вправе самостоятельно изменять фабулу протокола, которая является изложением обстоятельств состава административного правонарушения, вменяемого лицу, квалифицировать её действия и самостоятельно искать доказательства виновности лица в совершении правонарушения, поскольку, действуя таким образом, суд неизбежно берёт на себя функции обвинителя, утрачивая статус независимого органа правосудия, что является нарушением ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Таким образом, протокол об административном правонарушении, составленный в отношении продавщицы, не может быть признан надлежащим доказательством в этом деле в понимании статьи 251 КУоАП, поскольку по своей правовой природе он не является самостоятельным бесспорным доказательством, а изложенные в нём обстоятельства должны быть проверены с помощью других доказательств, которые бы подтверждали вину лица, привлекаемого к административной ответственности, и не вызывали сомнений у суда.

При таких обстоятельствах Ровенский апелляционный суд пришёл к выводу, что вина ровенчанки надлежащими и допустимыми доказательствами не доказана, а обстоятельства, указанные в протоколе, «вне разумного сомнения» (решение ЕСПЧ по делу «Коробов против Украины» № 39598/03 от 21 июля 2011 года), не нашли своего подтверждения.

Более того, при вынесении местным судом обжалуемого постановления были нарушены принципы всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств, не были исследованы все фактические обстоятельства дела, что и привело к ошибочному выводу о виновности ровенчанки в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 КУоАП.

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