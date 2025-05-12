Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

ВККС назначила квалификационный экзамен для участников отбора на должности судей и действующих судей – подробности

16:24, 12 мая 2025
Определены четыре этапа квалификационного экзамена и проходной балл за каждый этап.
ВККС назначила квалификационный экзамен для участников отбора на должности судей и действующих судей – подробности
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 12 мая 2025 года назначила квалификационный экзамен для участников отбора на вакантные должности 1 800 судей местных судов, а также для уже действующих судей, которые планируют сменить место своей работы. 

Согласно решению ВККС, квалификационный экзамен будет включать 4 этапа:

1 этап – тестирование знаний по истории украинской государственности 

2 этап – тестирование общих знаний в области права и знаний по специализации суда

3 этап – тестирование когнитивных способностей

4 этап – выполнение практического задания по специализации соответствующего суда

Что касается проходного балла, то, учитывая, что за большинство этапов экзамена необходимо набрать не менее 75% от максимально возможного балла (кроме тестирования когнитивных способностей), то:

преодолеть первый этап экзамена (тестирование знаний по истории украинской государственности) смогут не более 7200 кандидатов и действующих судей.

преодолеть второй этап экзамена (тестирование общих знаний в сфере права) смогут 4 200 кандидатов на должности судей местных общих судов и действующих судей, а также 600 кандидатов на должности судей местных административных судов и действующих судей и 600 кандидатов на должности судей местных хозяйственных судов и действующих судей.

преодолеть третий этап экзамена (тестирование когнитивных способностей) смогут 2 800 кандидатов в местные общие суды и из числа действующих судей, 400 претендентов на должности судей местных административных судов и действующих судей, а также 400 кандидатов в местные хозяйственные суды и действующие судьи. За третий этап необходимо набрать балл не ниже 55% от максимально возможного балла. 

преодолеть четвертый этап смогут кандидаты на должности судей и судьи, которые смогут преодолеть барьер в 75% от максимально возможного балла.

Также, согласно решению ВККС, если определенное количество кандидатов или действующих судей смогут получить одинаковый самый низкий проходной балл за любой этап экзамена, то они все вместе допускаются к следующему этапу экзамена. 

Напомним, что пока что еще продолжается допуск кандидатов, желающих принять участие в отборе на должности судей, а также судей, желающих сменить суд, к сдаче квалификационного экзамена.

Все этапы квалификационного экзамена, по предварительным расчетам ВККС, состоятся летом 2025 года.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС квалификационная оценка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Государственном реестре военнослужащих будут собирать и хранить данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Госспецтранспорта

Создание и функционирование Реестра военнослужащих, в том числе создание программно-технических средств Реестра, будет осуществляться за счет средств международной технической помощи и финансовой помощи международных организаций.

ВККС назначила квалификационный экзамен для участников отбора на должности судей и действующих судей – подробности

Определены четыре этапа квалификационного экзамена и проходной балл за каждый этап.

В закон о дорожном движении внесут изменения относительно перерегистрации автомобилей должниками

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о цифровизации исполнительного производства, который предусматривает изменения в закон о дорожном движении.

Суд ЕС вынесет решение по делу Pfizergate относительно того, нарушила ли Урсула фон дер Ляйен принцип прозрачности при заключении соглашения о закупке вакцин

Суд ЕС в своем решении по делу «Pfizergate» оценит, нарушила ли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен правила прозрачности при переписке с руководителем фармкомпании относительно многомиллиардного соглашения о закупке вакцин.

В Резерв+ не могут отображаться данные о нарушении воинского учета, если ТЦК не составлял ни протокола, ни постановления – позиция суда

ТЦК внес в Реестр «Оберег» данные о нарушении мужчиной воинского учета за то, что тот лично не явился в ТЦК по достижении 25 лет, но ни протокола, ни постановления ТЦК не составил.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду