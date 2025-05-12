ВККС назначила квалификационный экзамен для участников отбора на должности судей и действующих судей – подробности

Определены четыре этапа квалификационного экзамена и проходной балл за каждый этап.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 12 мая 2025 года назначила квалификационный экзамен для участников отбора на вакантные должности 1 800 судей местных судов, а также для уже действующих судей, которые планируют сменить место своей работы.

Согласно решению ВККС, квалификационный экзамен будет включать 4 этапа:

1 этап – тестирование знаний по истории украинской государственности

2 этап – тестирование общих знаний в области права и знаний по специализации суда

3 этап – тестирование когнитивных способностей

4 этап – выполнение практического задания по специализации соответствующего суда

Что касается проходного балла, то, учитывая, что за большинство этапов экзамена необходимо набрать не менее 75% от максимально возможного балла (кроме тестирования когнитивных способностей), то:

преодолеть первый этап экзамена (тестирование знаний по истории украинской государственности) смогут не более 7200 кандидатов и действующих судей.

преодолеть второй этап экзамена (тестирование общих знаний в сфере права) смогут 4 200 кандидатов на должности судей местных общих судов и действующих судей, а также 600 кандидатов на должности судей местных административных судов и действующих судей и 600 кандидатов на должности судей местных хозяйственных судов и действующих судей.

преодолеть третий этап экзамена (тестирование когнитивных способностей) смогут 2 800 кандидатов в местные общие суды и из числа действующих судей, 400 претендентов на должности судей местных административных судов и действующих судей, а также 400 кандидатов в местные хозяйственные суды и действующие судьи. За третий этап необходимо набрать балл не ниже 55% от максимально возможного балла.

преодолеть четвертый этап смогут кандидаты на должности судей и судьи, которые смогут преодолеть барьер в 75% от максимально возможного балла.

Также, согласно решению ВККС, если определенное количество кандидатов или действующих судей смогут получить одинаковый самый низкий проходной балл за любой этап экзамена, то они все вместе допускаются к следующему этапу экзамена.

Напомним, что пока что еще продолжается допуск кандидатов, желающих принять участие в отборе на должности судей, а также судей, желающих сменить суд, к сдаче квалификационного экзамена.

Все этапы квалификационного экзамена, по предварительным расчетам ВККС, состоятся летом 2025 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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