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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

14:05, 25 липня 2025
Воєнний стан і мобілізація в Україні подовжені до листопада.
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
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Президент України Володимир Зеленський підписав закони №13471 та №13472, які продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів — до 5 листопада 2025 року. Про це свідчать картки законопроектів на сайті Верховної Ради.

Обидва закони набудуть чинності з 7 серпня 2025 року. Це вже 16-те продовження воєнного стану в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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закон воєнний стан Володимир Зеленський мобілізація

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