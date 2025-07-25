Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Воєнний стан і мобілізація в Україні подовжені до листопада.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав закони №13471 та №13472, які продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів — до 5 листопада 2025 року. Про це свідчать картки законопроектів на сайті Верховної Ради.

Обидва закони набудуть чинності з 7 серпня 2025 року. Це вже 16-те продовження воєнного стану в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.