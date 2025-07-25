У Тернополі стався вибух у багатоповерхівці: попередньо – здетонувала бойова граната Ф-1

У Тернополі у багатоповерхівці стався вибух унаслідок якого загинули люди.

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В одній із квартир на вулиці Володимира Винниченка в Тернополі 25 липня стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Інформація про інцидент надійшла до поліції близько 12:00 від диспетчера ДСНС. На місце події прибули слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції та інші екстрені служби.

За попередніми даними, вибух стався у квартирі на третьому поверсі. Під час огляду приміщення поліцейські виявили тіла двох осіб — попередньо, це 39-річний чоловік та його 66-річна мати.

Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1. Обставини трагедії встановлюються.

На місці події наразі працюють поліцейські та інші відповідні служби.

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