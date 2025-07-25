Купити чи здати квитки на популярні потяги з 1 серпня можна буде лише після ідентифікації особи через «Дія.Підпис»

Нові правила ідентифікації особи не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців.

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З 1 серпня «Укрзалізниця» вводить верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів – у «тестовому режимі».

«Продовжуємо використовувати всі способи, щоби зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через Дія.Підпис», зазначили у держпідприємстві.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

«Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через Армія+.

Укрзалізниця також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID», додали в «Укрзалізниці».

Автор: Наталя Мамченко

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