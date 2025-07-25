За 3 тисячі зливав координати полігону – на Одещині судитимуть військового

На Одещині затримано військового-інформатора ФСБ.

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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо військовослужбовця, який передавав ФСБ Росії дані про розташування навчальних полігонів на Одещині. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомила пресслужба ДБР.

Спільно з Службою безпеки України (СБУ) ДБР встановило, що з початку 2025 року обвинувачений збирав інформацію про координати військового полігону та кількість військовослужбовців на ньому, передаючи її через посередника за кордоном до ФСБ Росії. За кожну «наводку» він отримував від 3 тисяч гривень.

Правоохоронці викрили та затримали зрадника у березні 2025 року, запобігши можливому ракетному обстрілу полігону з військовослужбовцями. Військовослужбовця обвинувачують у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою (частина 2 статті 28, частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

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